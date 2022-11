Gelbison club virtuoso: lo dicono i conti

La Gazzetta dello Sport ha fatto i conti analizzando i monte ingaggi delle 60 squadre di serie C. Questa analisi dimostra quanto la Gelbison sia una società virtuosa e dalla quale prendere esempio. Da anni sempre competitiva, la squadra rossoblù è sesta in classifica da neopromossa nonostante i soli 545 mila euro di spesa in stipendi. Impressiona vedere la capolista Catanzaro con 5 milioni e mezzo di spesa (7° assoluto), o il Crotone con oltre 7 milioni di spesa (1° assoluto), o ancora l'Avellino ed il Pescara nella fascia tra i 3,5 e i 5 milioni di spesa. E siccome gli irpini sono in zona playout mentre contro gli abruzzesi i cilentani sono andati vicini all'impresa in trasferta, bisogna fare davvero i complimenti al club rossoblù per le strategie che persegue e per come spende le risorse a disposizione.