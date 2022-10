La Gelbison batte anche il Foggia

Serie C Girone C

GELBISON-FOGGIA 2-0

RETI: 52' Faella, 58' Gilli.

Altra vittoria per la Gelbison che supera il Foggia 2-0. Pronti via, al 4' occasionissima per i pugliesi, cross dalla sinistra di Schenetti e colpo di testa di Ogunseye che finisce di pochissimo a lato. Al 10' azione personale di D'Ursi, dribbling e tiro, palla alta. 2' dopo ancora cross di Schenetti e colpo di testa di Ogunseye, ribatte la difesa avversaria. Al 15' contropiede del Foggia guidato da Petermann che serve Schenetti, il 7 rossonero dribbla e conclude, palla in angolo. Ancora Foggia vicino al vantaggio al 45', conclusione a volo di Petrermann e grande parata di D'Agostino. Nella ripresa si ribalta la situazione. Al 52' vantaggio della Gelbison con Faella. Non c'è nemmeno il tempo di festeggiare che al 58' arriva anche il raddoppio dei padroni di casa, questa volta con Gilli. Il match continua ad essere giocato a viso aperto dalle due formazioni, ma il risultato non cambia più.