Storico esordio per la Gelbison macchiato dalla sconfitta

Lo storico esordio in serie C della Gelbison è macchiato dalla sconfitta per 3-1 contro la Juve Stabia. Nella gara giocata allo stadio Marcello Torre di Pagani, i rossoblù di mister Esposito passano subito in svantaggio con la rete di Maggioni firmata al 3'. Poco dopo la mezz'ora arriva anche il raddoppio delle veste con il gol di Pandolfi. In uno stadio con poche presenze, sia per la distanza di circa un'ora da Vallo della Lucania, sia perché la trasferta è stata vietata ai tifosi di Castellammare di Stabia. La ripresa comunque regala il gol di Bonalumi, prima storica rete in Lega Pro per la Gelbison, che al 48' riapre la contesa. Bastano però 3' alla Juve Stabia per ristabilire le distanze con Altobelli che centra la porta a fissa così il risultato sul 3-1 finale.