Squadra in casa Gelbison Cilento

GELBISON-PICERNO 0-0

Finisce a reti inviolate la partita valida per la 15ma giornata del campionato di serie C della Gelbison contro il Picerno. Con questo pareggio i rossoblù salgono a quota 20 punti in classifica e continuano l'ottimo cammino al primo anno nella categoria dei professionisti.