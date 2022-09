Prima storica vittoria per la Gelbison

GELBISON-TARANTO 3-0

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Cargnelutti, Bonalumi, Gilli; Nunziante (dal 57′ Onda), Papa (dal 76′ Savini), Fornito, Statella, Correnti (dal 57′ Loreto); Faella (dal 67′ Fane), De Sena (dal 76′ Sorrentino). A disposizione: Vitale, Cannizzaro, Onda, Marong, Di Fiore, Mesisca, Kyeremateng, Citarella, Paoloni, Sorrentino, Savini, Loreto, Sane. All. De Sanzo.

Taranto (3-5-2): Vannucchi; Manetta (dal 77′ Granata), Antonini (dal 46′ Tommasini), Vona; Mastromonaco, Romano, Labriola, Mazza (dal 46′ Evangelisti), Ferrara (dal 61′ De Maria); Guida, Infantino (dal 55′ Sakoa). A disposizione: Loliva, Russo, D’Egidio, Diaby, Granata, De Maria, Panattoni, Maiorino, Evangelisti, Sakoa, Tommasini. All. Capuano.

Arbitro: Mario Perri di Roma

Reti: 14′ Cargnelutti (G); 60′ Faella (G); 65′ Fornito (G).

Dopo averla attesa, sfiorata e sudata, è finalmente arrivata la prima vittoria in serie C per la Gelbison, che al Marcello Torre di Pagani ha superato con il punteggio di 3-0 il Taranto di mister Eziolino Capuano. Vantaggio rossoblù a bruciapelo firmato da Cargnelutti al quarto d'ora di gioco. Il raddoppio l'ha siglato Faella, sempre al quarto d'ora della ripresa. A mettere il punto esclamativo per la conquista della prima storica vittoria in serie C per la Gelbison, è il bolide mancino di Fornito che si infila all’incrocio dei pali.