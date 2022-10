Gelbison, è la Turris a passare il turno di Coppa Italia

Squadra in casa

Squadra in casa Turris

TURRIS-GELBISON 1-0

Turris: Fasolino; Ercolano, Aquino (38′ st Manzi), Boccia, Contessa; Invernizzi (38′ st Haoudi), Finardi, Nocerino (11′ st Gallo); Stampete (11′ st Santaniello), Longo, Di Franco (19′ st Giannone). A disposizione: Donini, Perina, Acquadro, Taugourdeau, Leonetti, Maniero, Rizzo. All. Padalino.

Gelbison: Vitale; Marong, Mesisca (46′ st Bonalumi), Loreto; Paoloni (13′ st Graziani), Statella, Savini (30′ st Correnti), Citarella, Onda (30′ st Nunziante); Sorrentino, Sane (13′ st Di Fiore). A disposizione: D’Agostino, Cannizzaro, Gilli, Papa, De Sena, Fornito, Faella. All. De Sanzo.

Rete: 93′ Giannone.

Con una rete dei padroni di casa della Turris, arrivata al 93’, termina a Torre del Greco l'avventura in Coppa Italia della Gelbison, sconfitta al primo turno eliminatorio della competizione tricolore. I rossoblù sono usciti comunque dal campo sempre pronti a lottare per cogliere un risultato diverso e positivo. Non ci sono riusciti, ma ora testa di nuovo al campionato.