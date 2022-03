Derby Paganese-Avellino, le probabili formazioni

Serie C Girone C

Un derby è sempre un derby, e per la Paganese la sfida all’Avellino assume ancor più valore dopo la vittoria quasi insperata quanto meritata di Catania. Dopotutto è stato chiaro in conferenza stampa mister Gianluca Grassadonia, quando ha detto che avrebbe voluto giocare sull’onda dell’entusiasmo contro il Potenza. Purtroppo la nevicata di sabato scorso non ha permesso che la sua squadra scendesse in campo. Ma nessun problema, perché gli azzurrostellati sono carichi per affrontare i cugini irpini. Oltretutto si ritornerà a giocare allo stadio Marcello Torre, fischio d’inizio oggi alle 17:30, e l’ultima volta per Zanini e compagni è stata dura alzare bandiera bianca contro il Monterosi. Ma proprio il capitano ad interim ha parlato dell’orgoglio che quella sconfitta ha permesso di tirare fuori contro il Catania.

Le probabili formazioni

Dopo la rifinitura al campo sportivo Superga di Mercato San Severino, sono stati convocati 22 calciatori: i portieri Avogadri, Baiocco e Pellecchia, i difensori Brogni, Celesia, De Santis, Konate, Manarelli, Murolo, Perlingieri, Sbampato e Scanagatta, i centrocampisti Bensaja, Cretella, Firenze, Martorelli, Tissone e Zanini, gli attaccanti Diop, Guadagni, Iannone e Tommasini. Indisponibili Castaldo, che ne avrà almeno per un paio di settimane ancora, e Volpicelli. Mister Grassadonia sempre alla stampa ha sottolineato quanto questa squadra abbia un senso di responsabilità. E dunque non si aspetta niente di meno di una buona prestazione, nonostante l’avversario odierno sia di quelli importanti. Per questo fiducia a gran parte degli atleti che hanno costruito l’impresa dello stadio Massimino. Dunque Baiocco in porta, linea difensiva a quattro con Scanagatta, De Santis, Murolo e Brogni. Cerniera di centrocampo con Zanini, Bensaja e Cretella. Attacco con Guadagni e Firenze a fare da frecce nel tridente dove Diop agirà da punta centrale.

Per quanto riguarda l'Avellino, mister Carmine Gautieri sarebbe tentato di passare al 4-3-3 proprio come fatto dal suo avversario paganese, ma alcune defezioni della rosa gli impedirebbero questa mossa. E dunque avanti col 3-5-2, con Forte in porta, terzetto difensivo composto da Dossena, Scognamiglio e Bove. Centrocampo con Ciancio e Tito sugli esterni, Carriero, Aloi e Kragl nel terzetto centrale, attacco a due punte con Maniero che dovrebbe affiancare Kanoute. Grassadonia non ha dimenticato la partita dell'andata, nella quale tra assenze importanti ed episodi sfavorevoli la vittoria andò all'Avellino. Ma oggi è tutta un'altra storia, e dunque spetterà come al solito al campo dire la verità.