Gelbison riacciuffata da Salvemini

Serie C Girone C

Giugliano-Gelbison 1-1

Giugliano (3-5-2): Sassi; Biasol (63’ Nocciolini), Zullo, Poziello C.; Di Dio, Gladestony, Ceparano (46’ Rondinella), Ghisolfi (63’ Felippe), Gomez (46’ Rizzo); Piovaccari, Salvemini. A disposizione: Viscovo, Belardo, Berman, D’Alessio, Poziello R., Scanagatta, Aruta, De Francesco. Allenatore: Tatomir (Di Napoli indisponibile).

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Bonalumi, Cargnelutti, Loreto; Nunziante (93’ Marong), Graziani, Papa, Correnti, Onda (71’ Savini); Faella, De Sena (79’ Kyeremateng). A disposizione: Vitale, Mesisca, Sane, Fornito, Citarella, Paolini. Allenatore: De Sanzo.

Arbitro: Sajmir Kumara di Verona.

Marcatori: 44’ Graziani (Gel), 80’ Salvemini (Giu).

La Gelbison raccoglie un punto prezioso per il prosieguo del proprio cammino nel campionato di serie C. I rossoblù sono passati anche in vantaggio nel derby tutto campano contro il Giugliano, grazie alla rete di Graziani. Forse ci può essere anche un po' di rammarico per gli uomini di mister De Sanzo, che sono stati riacciuffati a 10' dalla fine da Salvemini, per un 1-1 che alla fine è sembrato il risultato più giusto.