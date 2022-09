Gelbison colpita a freddo dalla Virtus Francavilla

Serie C Girone C

VIRTUS FRANCAVILLA-GELBISON 1-0

VIRTUS FRANCAVILLA: Avella; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Cardoselli (46’ Mastropietro), Giorno (31’ Tchetchoua), Risolo, Pierno (61’ Solcia); Perez (61’ Maiorino), Patierno (83’ Ekuban). All. Calabro.

GELBISON: Vitale; Cargnelutti, Bonalumi, Gigli; Nunziante (81’ Marong), Fornito, Savini (61’ Citarella), Loreto; Statella (61’ Kyeremateng), De Sena, Sorrentino. All. Esposito.

ARBITRO: Baratta di Rossano.

MARCATORE: 1’ Patierno.

Sconfitta 'on the road' per la Gelbison che lascia ai padroni di casa della Virtus Francavilla i tre punti in palio nell'incontro della quarta giornata del campionato di serie C. I rossoblù di mister Esposito vengono colpiti a freddo, dopo circa un giro d'orologio, dalla rete di Patierno. Un gol che i pugliesi riescono a conservare fino al termine della partita.