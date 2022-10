La Gelbison conquista anche Messina

Serie C Girone C

MESSINA-GELBISON 0-1

RETE: 86' Fornito.

I giocatori ed il nuovo mister della Gebilson hanno sicuramente trovato la quadra della situazione dopo l'inizio di stagione traballante. Autori di una buona partita, specialmente nel secondo tempo, i rossoblù con grinta e determinazione, arrivando quasi sempre primi sulla palla, hanno espugnato anche Messina. Se proprio si vuol trovare una pecca a questa squadra, peccato per qualche passaggio di troppo sbagliato. Ma è davvero il voler trovare il pelo nell'uovo. Dopo un'altra ottima prestazione come questa di oggi, all'86' è arrivato il gol di Fornito che ha regalato la quarta vittoria consegutiva alla Gelbison. Il capitano, tra l'altro ex di turno, ha sbloccato il match direttamente da calcio di punizione battendo il portiere di casa sul proprio palo. Il filotto di successi centrato devono rappresentare più un punto di partenza e non di certo un punto di arrivo per questo primo e storico campionato di serie C della compagine cilentana.