La Paganese crolla a Campobasso per 2-0

CAMPOBASSO-PAGANESE 2-0 (p.t. 2-0)

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace (72’ Vanzan), Candellori, Bontà, Tenkorang, Vitali (88’ Emmausso), Rossetti (88’ De Biase), Di Francesco (72’ Liguori). All. Cudini.

PAGANESE: Baiocco, Sbampato (46’ Scanagatta), Murolo, Schiavino, Zanini (59’ Perlingieri), Tissone (56’ Zito), Volpicelli, Firenze, Sussi (46’ Viti), Castaldo, Iannone (46’ Piovaccari). All. Grassadonia.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

RETI: 15’ Di Francesco, 46’ Rossetti.

Allo stadio Selvapiana di Campobasso va in scena la sfida del girone C del campionato di serie C tra Campobasso e Paganese. Pronti via sono subito gli ospiti ad impiegare Raccichini con la rovesciata di Iannone. Al 10' sono ancora gli azzurrostellati a farsi vedere dalle parti della porta locale con la cnclusione di Volpicelli. La risposta dei padroni di casa arriva con il tiro di Pace, ma al 15' la deliziosa assist di Vitali imbecca Di Francesco che non può sbagliare e porta in vantaggio i molisani. Da lì in poi la Paganese pian piano esce completamente dal campo. Al 32' Vitali prova a mettersi in proprio ma la sua conclusione è alta. Al 38' ci prova anche Fabriani. Il raddoppio è nell'aria e questo arriva puntuale sul finire del primo tempo. Al 46' Rossetti batte l'incolpevole Baiocco e per gli azzurrostellati è notte fonda. Nella ripresa è un monologo Campobasso, anche se l'azione più pericolosa è forse quella al 75' di Tenkorang che impegna nuovamente Baiocco che risponde presente. La gara però è praticamente in discesa per i padroni di casa che al triplice fischio possono esultare per l'importante vittoria.