Serie C, la Paganese cade al Marcello Torre

PAGANESE-MONOPOLI 0-1

PAGANESE: Baiocco, Scanagatta, De Santis, Celesia, Zanini, Cretella, Martorelli, Bensaja, Manarelli, Firenze, Tommasini. All. Grassadonia.

MONOPOLI: Loria, Fornasier, Bizzotto, Pambianchi, Viteritti, Langella, Vassallo, Bussaglia, Mercadante, Borrelli, Grandolfo. All. Colombo.

RETE: 37' Grandolfo.

Gli azzurrostellati si fanno subito vedere in attacco con Cretella, che al 2' si libera in un fazzoletto e impegna Loria. La risposta dei pugliesi è affidata a Grandolfo che con un tiro dalla distanza vede la pronta risposta di Baiocco. Alla mezz'ora ghiotta chance per Firenze, che servito con un lancio dalla trequarti prova a scavalcare Loria con un pallonetto senza però inquadrare la porta. Gol sbagliato gol subito, e allora poco più di 5' dopo Grandolfo risolve una mischia in area su calcio d'angolo mettendo in rete il pallone dello 0-1. Al 43' Manarelli potrebbe pareggiare se solo il suo tiro, su respinta del portiere, non finisse altissimo sulla traversa. Nella ripresa succede davvero pochissimo. Le poche occasioni per il pareggio della Paganese si vedono nella seconda parte, ma non sortiscono l'effetto sperato e al triplice fischio è il Monopoli a poter festeggiare la conquista dei tre punti.