Paganese, un'altra gara da cancellare al più presto

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Palermo

PALERMO-PAGANESE 3-0

PALERMO: Pelagotti, Buttaro, Marconi, Perrotta, Almici (86’ Accardi), Dall’Oglio (70’ Silipo), De Rose, Odjer (87’ Mauthe), Valente, Fella (70’ Soleri), Brunori (87’ Floriano). All. Filippi.

PAGENESE: Baiocco, Zanini, Schiavi, Bianchi (74’ Schiavino), Sussi, Cretella (69’ Volpicelli), Tissone, Firenze (86’Pica), Manarelli (74’ Campanile), Piovaccari, Guadagni (69’ Vitiello). All. Grassadonia.

ARBITRO: Luciani di Roma.

RETI: 38’ Fella, 80’ Soleri, 83' Brunori.

Ancora una partita da cancellare al più presto per la Paganese che esce sconfitta con un rotondo 3-0 dallo stadio Barbera di Palermo contro la formazione rosanero. Il Palermo sblocca la gara al minuto 38 con la rete del fantasista campano Fella, parziale con il quale le squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa la Paganese di mister Grassadonia rimane in inferiorirà numerica a causa dell'espulsione di Tissone, al minuto 62, e questo complica non poco la gara che poi frana del tutto nel finale quando arrivano il secondo ed il terzo gol del Palermo con gli attaccanti Soleri, entrato appena 10' prima, e Brunori.