Gelbison, il Pescara solo sul finire e con un penalty sblocca il risultato

PESCARA-GELBISON 2-1

PESCARA: Plizzari, Milani, Palmiero, Gyabuaa, Lescano, Brosco, Boben, Mora, Desogus, Cuppone, Cancellotti. A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Kolaj, Aloi, Vergani, Delle Monache, D’Aloia, De Marino, Kraja, Crecco, Ingrosso, Tupta, Saccani, Germinario. Allenatore: Colombo.

GELBISON: D’Agostino, Onda, Cargnelutti, Gilli, Graziani, Uliano, Sorrentino, De Sena, Savini, Loreto, Nunziante. A disposizione: Vitale, Marong, Mesisca, Foresta, Di Fiore, Bonalumi, Sane, Citarella, Paoloni, Kyeremateng. Allenatore: De Sanzo.

Match di prestigio tra Pescara e Gelbison allo Stadio Adriatico G.Cornacchia di Pescara, che nel primo tempo regala però poche emozioni. Infatti finisce senza neppure un minuto di recupero la prima frazione di gioco con il punteggio bloccato sullo 0-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. Il secondo tempo regala qualche emozione in più, ma bisogna aspettare il finale della gara per vivere le occasioni migliori. All'85’ rete del vantaggio per il Pescara con Cancellotti che sblocca il risultato dagli undici metri. E' un rigore che smuove la situazione. All'88’ il gol del raddoppio per gli abruzzesi con Kolaj, che con una azione personale infila alla sinistra del portiere. La Gelbison non demorde e non si dà per sconfitta, e così al 95’ accorcia le distanze con la rete di Kyeremateng.