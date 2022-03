Serie C. Potenza-Paganese sarà recuperata il 23 marzo

Serie C Girone C

È stato deciso ufficialmente quando sarà recuperare la partita della Paganese di sabato scorso che non è stata giocata a Potenza a causa della fitta nevicata. Con comunicato ufficiale la Lega Pro ha disposto che la gara tra potentini e azzurrostellati, non disputata a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, venga recuperata in data mercoledì 23 marzo 2022 con fischio d’inizio fissato per le ore 15:00. Le due squadre avevano avanzato immediatamente dopo la decisione di rinvio della partita di recuperarla il 30 marzo.