Incredibile Paganese, dal 3-0 al 3-3

VIRTUS FRANCAVILLA-PAGANESE 3-3 (pt 3-1)

VIRTUS FRANCAVILLA: Nobile, Delvino, Gianfreda, Idda, Carella, Franco, Prezioso, Pierno, Mastropietro, Patierno, Maiorino. All. Taurino.

PAGANESE: Baiocco, Konate, De Santis, Murolo, Martorelli, Zanini, Tissone, Cretella, Manarelli, Tommasini, Diop. All.Grassadonia.

RETI: 4' Patierno (V), 19' Mastropietro (V), 26' Maiorino (V), 32' Cretella (P), 85' Zanini (P), 90' Tommasini (P).

Da 3-0 a 3-3, la Paganese compie un'incredibile rimonta a mette in sesto una gara che era iniziata in modo horror. Sulla fascia sinistra Pierno è immarcabile e fa ferro e fuoco. Dai suoi cross nascono i gol di Patierno e Mastropietro. Al 26' poi, Maiorino conclude una bella azione del Francavilla per il 3-0. Tempo 6' e Cretella, che già era andato vicino al gol, segna e dà qualche speranza agli azzurrostellati che tornano negli spogliatoi sul parziale di 3-1. Nella ripresa la Paganese prova a più riprese ad accorciare lo svantaggio ma non ci riesce. A metà frazione Patierno si ritrova in due occasioni solo davanti a Baiocco, ma non riesce a capitalizzare lasciando aperto il risultato. Gli uomini di Grassadonia non si danno per vinti, ci credono e all'85' Zanini ravviva la fiammella della speranza, che s'infuoca allo scoccare del 90' quando Tommasini completa la rimonta per il definitivo 3-3. Per come si era messa la partita, questo è un punto d'oro conquistato dagli azzurrostellati.