Romano in ‘zona Cesarini’, 3 punti Santa Maria

SANTA MARIA-TROINA 2-1

SANTA MARIA: Grieco; Luscietti (13’ st Foufoue), Romanelli, Coulibaly, Masullo, Citro, Maio (2’ st Simonetti), Emmanouil, Tandara (28’ st Romano), Maggio, Oviszach (50’ st Konios). All. Nicoletti.

TROINA: Faccioli, Padovani, Falla, Toure, Berti, Bringas (32’ st Ba), Corcione, Camacho (20’ st Pace), Boufous (25’ st Ndiaye), Manara (37’ st Ferraguto), Fratantonio (37’ st Cardella). All. Galfano.

ARBITRO: David Kovacevic di Arco Riva.

RETI: 10’ st Fratantonio, 13’ st Masullo, 46’ st Romano.

Quarta vittoria consecutiva in campionato per il Santa Maria che batte al Carrano il Troina grazie a un colpo di testa di Romano. La cronaca. Al 2’ tiro alto di Bringas, al 4’ assist di Oviszach per il tocco di Tandara. Decisivo Faccioli. Al 12’ punizione di Masullo,

colpo di testa di Coulibaly parato dal portiere. Al 17’ cross di Masullo, sponda di Maggio e tiro respinto. Al 28’ ripartenza giallorossa di Oviszach per Maggio, sinistro troppo debole. Al 31’ gol annullato al Troina per un fallo sul portiere. Al 33’ Tandara si gira in area di rigore, ma Faccioli è ancora una volta reattivo. Nel finale di primo tempo, al 46’, il Troina ha una ghiotta opportunità per sbloccare l’incontro con Boufaus che colpisce piano di testa. Nella ripresa la gara si sblocca e diventa decisamente più vivace. Al 4’ tocco di Oviszach, palla per Tandara che di destro spara alto. All’8’ mischia in area di rigore nata da un calcio d’angolo, il pallone capita sui piedi di Romanelli che a botta sicura centra il portiere. Al 10’ Fratantonio sblocca l’incontro. Anche qui mischia all’interno dell’area di rigore, ma l’esterno non fallisce il gol. All’11’ ripartenza Troina, palla a Boufous che colpisce debolmente. Al 13’ punizione di Masullo deviata che termina in rete per il pareggio del Santa Maria. Al 40’ Foufoue salva sulla linea dopo un grande intervento di Grieco. Nel finale, al 46’ , arriva il gol del definitivo sorpasso dei giallorossi. Calcio d’angolo, colpo di testa di Romano che regala 3 punti d’oro a un Santa Maria che sale a quota 20 punti in classifica.