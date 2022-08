Il Santa Maria Cilento batte 3-1 il Giffoni Sei Casali in amichevole

Ottima prova al Carrano di Santa Maria di Castellabate per il Santa Maria Cilento nell’allenamento congiunto contro il Giffoni Sei Casali. I giallorossi hanno vinto per 3 a 1 al termine di un test congiunto che ha visto i cilentani mostrare maggiore brillantezza sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. A segno nella prima frazioni sono andati Cuzzilla e Capozzoli, mentre nella ripresa ha chiuso i conti Tandara, dopo che il Giffoni Sei Casali aveva riaperto la gara con Sabatino. Ad assistere alla prova dei giallorossi in tribuna anche il presidente Francesco Tavassi che ha avuto modo di vedere da vicino i segnali di crescita dei giallorossi. Le tre reti sono arrivate, infatti, al termine di azioni ben orchestrate, ma soprattutto in campo si è vista una maggiore intesa tra i calciatori allenati da mister Di Gaetano. In campo anche il neo arrivato De Marco che, nonostante appena tre allenamenti sulle gambe, ha fatto intravedere le sue qualità sulla fascia. Dopo il test odierno, domenica di riposo e ripresa degli allenamenti lunedì pomeriggio.