Angri sconfitto al 'Novi' dall'Arzachena

ANGRI-ARZACHENA 1-2

ANGRI: Bellarosa; Riccio, Manzo, Alfano, Liguoro; Leone (64’ Visconti), Vitiello (59’ Fabiano), De Rosa (51’ Fiore); Cassata (76’ Manfrellotti), Barone, Celiento (59’ Varsi). A DISP. Esposito, Pagano, Varsi, Fiore, Visconti, Palladino, Fabiano, Giordano. ALL. Luigi Sanchez

ARZACHENA: Fusco; Piga, Bonu, Marinari, Dicorato; L. Manca, Bonacquisti, Poli (58’ Ferraro); Pinna (58’ Doratiotto), M. Manca (85’Bah), Bolo. A DISP. Colantuono, Pischedda, Loi, Bah, Doratiotto, Rutigliano, Ferraro, Bellotti, Melis. ALL. Marco Nappi

Marcatori: 13′ Bolo (Ar), 57′ Pinna (Ar), 71′ Barone (A).

Arbitro: Andrea Mazzer della sezione di Conegliano.

Nel freddo pomeriggio dell’ultima domenica di novembre, l’Angri ospita al Novi l’Arzachena. Prima occasione grigiorossa dopo 30″. Barone conclude da fuori area, ma Fusco è lesto a bloccare. La squadra di Sanchez continua a spingere sull’acceleratore e al 10′ è ancora Barone a rendersi pericoloso. Questa volta il numero 9, da buona posizione, calcia direttamente sul fondo. Al 13′ l’Arzachena sblocca il punteggio. La squadra sarda neutralizza un contropiede grigiorosso e lancia nello spazio Bolo che supera Bellarosa. Lo 0-1, però, non cambia il canovaccio della partita. L’Angri continua a rendersi pericoloso: al 25′ Barone segna raccogliendo un traversone perfetto di Cassata, ma la gioia non esplode perché è tutto reso vano dall’intervento del signor Claps che alza la bandierina. Al 30′, dopo una bella azione manovrata, è Vitiello a calciare verso la porta sarda, ma Fusco blocca tutto. Negli ultimi minuti di gioco della prima frazione la gara è molto spezzettata e, di fatto, non si contano più emozioni. Il secondo tempo segue lo stesso canovaccio dei primi quarantacinque minuti di gioco. L’Angri prende in mano le redini di gioco, ma l’Arzachena gestisce senza problemi. Al 57′ Bolo combina con Pinna che entra in area di rigore e realizza il 2-0. L’Angri, nonostante il doppio svantaggio, non si disunisce. La squadra di Sanchez continua a creare diverse occasioni, ma pecca in precisione. Cassata da dentro l’area conclude di sinistro, ma il pallone si perde sul fondo. Ci prova più e più volte anche Barone, ma il tutto si conclude con un nulla di fatto. Al 71′ Barone viene pescato bene in area di rigore. L’attaccante controlla alla perfezione e colpisce la sfera dopo essersi girato. Il pallone super Fusco dimezzando così lo svantaggio. L’Arzachena, subito il gol, alza il livello di attenzione e conserva il 2-1 sino al triplice fischio. Per l’Angri si tratta della seconda sconfitta consecutiva. L’Arzachena, invece, prosegue il proprio momento positivo e il proprio cammino verso le zone nobili della classifica.