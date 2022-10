Angri: "Società unita e compatta. Fiducia a Floro Flores"

Analizzato la crisi di risultati e l'attuale momento, il presidente dell'Angri Armando Lanzione, a nome dell'intera società, ha voluto rilasciare la seguente dichiarazione: "Abbiamo analizzato insieme a tutta la società il difficile momento della squadra dopo l'ultima cocente sconfitta di domenica scorsa. Tutta la società si rende conto dell'amarezza dei tifosi, più che giustificabile, ma posso assicurare in termini di assoluta certezza che tutta la compagine sociale è unita e compatta più che mai nella sua volontà di voler perseguire il bene dell'Angri ed il rilancio del progetto calcistico. Ma per fare ciò dobbiamo continuare ad avere fiducia e non abbatterci in questo momento di difficoltà perché il club sa perfettamente cosa deve fare ed ha le idee chiare. Per questo, nonostante i risultati non siano in linea con le aspettative, l'intera società si aspetta una immediata reazione da parte del tecnico e della squadra in grado di invertire presto la tendenza negativa. L'Angri é un valore assoluto e rappresenta l'unico momento di autentica aggregazione sociale nella nostra comunità e noi siamo pronti a difenderla. Dobbiamo essere tutti convinti e crederci senza farci vincere dai facili disfattismi legati al momento negativo. Solo con l'unità di tutte le componenti avremo la forza di rialzarci presto".