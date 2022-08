Angri, altro giovane innesto per mister Floro Flores

Ancora un arrivo in casa Angri. Simone Fiore è un centrocampista dei grigiorossi. Il giovane under classe 2004, proviene dalle giovanili della Lucchese con un bagaglio tecnico notevole messo in evidenza nei giorni in cui è stato aggregato al gruppo allenato da Antonio Floro Flores. Il direttore sportivo Antonio Del Sorbo ha definito ogni dettaglio della trattativa assicurandosi le prestazioni del giovane centrocampista.