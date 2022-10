Finisce 1-1 tra Atletico Uri e Paganese

ATLETICO URI-PAGANESE 1-1

Bastano 2' alla Paganese per sbloccare la partita con Di Somma. Al 18’ vicinissimi al raddoppio gli azzurrostellati con l'incursione di Pozzebon che serve D'Agostino, ma il suo tiro finisce di poco a lato. Al 29’ azione pericolosa dell’Uri, cross dal fondo che raggiunge il centro area, Pinestro è attento a farsi trovare pronto sul colpo di testa. Al 40’ incredibile palo per la Paganese su punizione magistrale di D'Agostino, con la palla che finisce sul legno a portiere ormai battuto. Al 50’ pareggio dell'Atletico Uri che va a segno con Aloia. La Paganese però non smette di giocare, e al 65’ c'è un gol annullato agli azzurrostellati. Al 75’ cartellino rosso per l’Atletico Uri, con il doppio giallo per Fusco che lascia i padroni di casa in 10. La Paganese ci prova, e all'84’ spinge con Gueye e Pozzebon, ma la combinazione non porta al gol del vantaggio. Al 94’ arriva il triplice fischio che sancisce l'1-1 nella trasferta in Sardegna per gli uomini di mister Giampà.