Ancora una vittoria in trasferta per la Gelbison

BIANCAVILLA-GELBISON 0-1 (pt 0-0)

BIANCAVILLA: La Rosa, Mollica, Moi, Pertosa, Santapaola (85′ Di Stefano), Staiano (68′ Rabbeni), Palmisano (24′ Viglianisi), Maimone (38′ Fragapane), Fichera, Schirone (68′ Miceli), Catania. All. Cozza.

GELBISON: D’Agostino, La Gamba, Amorello (63′ Cardore), Gonzalez, Di Fiore, Uliano, Frulla (63′ Barbetta), Conti, Chinnici, Gagliardi, Khoris (84′ Pipolo). All. Esposito.

ARBITRO: Bocchini di Roma.

RETE: 66′ Khoris.

Turno infrasettimanale del girone I del campionato di serie D vittorioso per la Gelbison che espugna Biancavilla. Al 5’ prima occasione per i locali su punizione di Maimone. Al 15’ ancora i locali impegnano D’Agostino con un tiro angolato di Santapaola. La risposta degli ospiti arriva al 17’ con Di Fiore che viene però fermato in contropiede. Al 25′ ci prova due volte Uliano nel giro di pochi secondi ma non è fortunato. Al 30’ si rivede il Biancavilla con il tiro di Fichera che termina per centimetri fuori. Prima dell’intervallo la Gelbison ci prova con Khoris, Di Fiore e Uliano, ma il punteggio non si sblocca. La ripresa si apre con due buone occasioni, una per parte. Catania per gli ospiti non inquadra la porta, mentre Uliano per gli ospiti impegna il portiere. Al 55’ Khoris va vicino alla rete, cosa che avverrà al 66’ anche se una deviazione spiazza il portiere avversario. Prima del vantaggio ospite Fichera da una parte, e Uliano dall’altra avevano provato a sbloccare il punteggio. Khoris al 75′ va vicino al raddoppio. Conti da una parte e Miceli dall’altra creano azioni pericolose che però non si conclusioni positivamente, così come Rabbeni prima e Di Stefano dopo che vanno soltanto vicini alla rete del pareggio.