La Nocerina lotta e non molla mai

CASARANO-NOCERINA 1-1

Casarano: Baietti; Filippi Filippi, Guastamacchia, Pambianchi, Sepe; De Luca (30’st Bocchetti), Marsili, Ortisi (9′ Cannavaro), Navas (9′ st Vitofrancesco); Saraniti (32’ pt Gatto), Burzio (42’st Dellino) A disp. Carotenuto, Rizzo, Cecere, Garcia, Dellino All. Costantino.

Nocerina: Stagkos; De Marino, Magri, Romeo (45′ st Recchia), Garofalo; Chietti (45′ st Schiavella), Basanisi, Mancino (27′ st Cuomo); Balde, Scaringella (38′ Valentini), Mincica (25’st Talamo) A disp. Recchia, Menichino, Gaudino, Bandeira, Schiavella, Boersma All. Favasuli.

Arbitro: Marra di Mantova.

Reti: 13′ Burzio, 36′ Mancino.

Finisce 1-1 tra Casarano e Nocerina. Mister Costantino si affida a Navas per sostituire lo squalificato Strambelli che si accomoda in panchina; nella Nocerina c’è nel tridente l’ex Mincica. Al 6′ Saraniti su assist di De Luca va vicino al gol, ma la mira del centravanti siciliano non è precisa e non inquadra la porta di Stagkos. Al 13' ancora Saraniti vince un contrasto a centrocampo e lancia Burzio che dopo 40 metri palla al piede non ha problemi a superare Stagkos e firmare il suo primo gol con la maglia del Casarano. Al 25′ Casarano vicino al gol ancora con Burzio che con il destro coglie la base del palo a Stagkos battuto. Al 36’ gol della Nocerina di Macino, che con un gran tiro dalla distanza sorprende Baietti. Al 41’ ospiti ancora pericolosi con Chietti da breve distanza che non inquadra lo specchio della porta. Al 4′ della ripresa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pambianchi svetta più in alto di tutti ma non inquadra lo specchio della porta. Al 15′ Filippi si invola verso la porta ma il suo destro è fuori dallo specchio della porta. Al 17′ veementi proteste della panchina del Casarano per la mancata concessione di un calcio di rigore per un fallo su Burzio. Al 22′ Baietti due volte decisivo, prima sul tiro di Pasanisi e poi sulla conclusione di Chietti, in questo caso è perfetto l’estremo difensore di casa. Al 33′ ammonito il portiere Stagkos per perdita di tempo su una rimessa dal fondo. Al 40′ Talamo vicinissimo al gol con una splendida girata con il destro a Baietti battuto. Dopo 5' di recupero termina con il punteggio di 1-1 la partita tra Casarano e Nocerina.