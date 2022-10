Reti bianche tra Cassino ed Angri

CASSINO-ANGRI 0-0

CASSINO: Lovecchio, Raucci, Donnarumma, Orlando, Cocorocchio, Gallo, Maciariello, Darboe, Ingretolli, Cavaliere, Tribelli. A disposizione: Della Pietra, Del Giudice, Tomassi, Lucchese, Cardore, Di Franco, Tomaselli A., Mazzaroppi, Evangelista Allenatore: Imperio Carcione.

ANGRI: Bellarosa, Riccio, Liguoro, Vitiello, Pagano, Barone, Celiento, Leone, Strianese, Alfano, Giordano. A disposizione: Esposito, Manzo, Varsi, De Rosa, Manfrellotti, Samb, Delle Curti, Fiore, Visconti. Allenatore: Antonio Floro Flores.

ARBITRO: Fabio Franzò della sezione di Siracusa

Termina a reti bianche il confronto in trasferta tra Cassino e Angri. Un pareggio che muove la classifica e che argina la crisi di risultati grigiorossa. Questa, in breve, è Cassino-Angri. La sfida, valida per la sesta giornata del girone G del campionato di serie D 2022-2023, si è disputata sul campo dello stadio Gino Salveti. Mister Floro Flores ha schierato il sesto undici diverso in sei gare. Bellarosa in porta, difesa a 4 con Riccio, Pagano, Alfano e Liguoro. Centrocampo con Leone e Vitiello, alla sua prima da titolare, Celiento, Barone, Giordano e Strianese a completare il reparto avanzato. Partita bloccata sin dai primi minuti al Salveti. Le due formazioni si studiano e i ritmi risultano molto bassi. Intorno al ventesimo, il Cassino prova ad inventare, ma la difesa grigiorossa resiste. Verso la metà dei primi minuti, è l’Angri a prendere il centro del ring, ma anche in questo caso la mira è imprecisa. Nel secondo tempo il canovaccio dell’incontro non cambia. L’Angri prova a distendersi con maggiore frequenza, ma la porta di Lovecchio resta un miraggio. Il Cassino, sfruttando i maggiori spazi lasciati dall’Angri, prova a creare qualcosa, ma Bellarosa non si fa sorprendere. Floro Flores effettua la solita girandola dei cambi facendo entrare, tra gli altri, Varsi al posto di Celiento. Il furetto grigiorosso, complice la maggiore freschezza rispetto agli avversari, si impone subito nel match. Il numero 7, infatti, coglie anche un palo. L’arbitro assegna cinque minuti di recupero, nei quali non accade niente di rilevante. Primo punto stagione in trasferta per gli uomini di Floro Flores.