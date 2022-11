Ad Aceto replica Capozzoli: pari Santa Maria

Castrovillari-S. Maria Cilento 1-1

Castrovillari (3-5-2): Caruso; Moi, Mirabelli, Aceto (31’st Stranieri); Anzillotta (50’st Pittari), Cosenza, Trovato (25’st Capristo) Asllani (31’st Caruso), Brignola; Longo (23’st La Ragione), Dorato. A disp.: Gola, Filomia, Bonofiglio, Olivieri. All.: Pugliese.

Santa Maria (4-4-2): Grieco; Coulibaly (1’st Capozzoli), Diop, Campanella (37’st Ferrante), Ferrigno; Mancini, Ventura (1’st De Mattia), Pane (36’st Ziello), Ielo; Tandara (40’st Johnson), Bonanno. A disp.: Fezza, Morlando, Di Peri, Cuzzilla. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Giuseppe Scarpati di Formia.

Reti: 6’pt Aceto (CV) 2’st Capozzoli (SM).

Santa Maria Cilento di scena a Castrovillari. Al 3’ primo affondo del Castrovillari con la conclusione di Anzillotta murata sul più bello. Al 6’ vantaggio dei locali con il colpo di testa su sviluppo di calcio di punizione di Aceto. All'8’ reazione Santa Maria con Mancini che serve un defilato Bonanno che calcia fuori di poco. Al 20’ Longo da posizione molto angolata calcia debolmente in porta con Grieco che blocca. Al 23’ Dorato dal limite dell’area fa partire una conclusione che Grieco devia in angolo. Al 23’ Cosenza scatena un siluro dal 25 metri che viene deviato e dà l’illusione ottica del gol. Al 28’ punizione di Bonanno smanacciata in angolo. Al 2’ della ripresa pareggia il Santa Maria con una grande azione sulla fascia sinistra, assist di Tandara e inserimento perfetto di Capozzoli che insacca. Al 9’ Trovato dalla distanza di controbalzo calcia sopra la traversa. Al 16’ Anzilotta dal limite dell’area si coordina bene per la conclusione ma tiro ribattuto. Al 29’ doppia grande occasione per Il Santa Maria prima con Bonanno e poi con Tandara che da due passi non riescono a concludere a rete venendo respinti due volte. Al 30’ Diop da calcio d’angolo impensierisce il portiere avversario staccando di testa alto. Al 31’ Capozzoli è imprendibile sulla fascia, crossa al centro e Ielo a rimorchio viene nuovamente murato. Al 40’ conclusione a fil di palo di Dorato che va ad un passo dal nuovo vantaggio. Al 42’ La Ragione prova a sfondare di forza, entra in area ma calcia con troppa potenza sull’esterno della rete. Al 46’ Moi si fa parare il tiro da un buon intervento di Grieco. Al 49’ gran botta dalla lunga distanza di Ziello che termina sul fondo.