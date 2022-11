La rete di Banegas lancia la Cavese

CAVESE-BITONTO 1-0

CAVESE (4-3-3): Colombo; Rossi, Munoz (43’ pt Altobello), Fissore, Maffei (43’ st D’Amore); Aliperta (c), Palma (12’ st Salandria), Puglisi (34’ st Bezzon); Gagliardi, Foggia (21’ st Bubas), Banegas. A disp.: Angeletti, Bacio Terracino, Tufano, Gaeta. All. Troise.

BITONTO (4-3-3): Petrarca; Tangorre, Silletti, Gomes, Carullo (37’ st Losavio); Mariani (18’ st Ciafardini), Clemente, Ungredda (33’ st Riefolo); Chiaradia (18’ st Maffei), Figliolia, Palazzo (c) (37’ st Muscatiello). A disp.: Figliola, Cutrone, Spinelli, Moscelli. All. Loseto.

ARBITRO: Pizzi di Bergamo.

RETE: 4’ st Banegas.



Terza vittoria consecutiva in una settimana allo stadio Lamberti per la Cavese, che batte il Bitonto grazie ad un colpo di testa insaccato dal Pocho Banegas sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Aliperta ad inizio ripresa.