Harakiri Cavese, si fa rimontare due gol

Allo stadio Lamberti si è disputata la gara tra Cavese e Fasano. Partita che al 24' Munoz sblocca con un gran tiro di prima su assist di Bacio Terracino da calcio angolo. Schema riuscito ed è subito 1-0. Al 28' Aliperta da metà campo prova a sorprendere Ceka, palla che sorvola la traversa. Al 36' il gol di Ciro Foggia che porta i metalliani sul doppio vantaggio. Al 41' sugli sviluppi di un calcio di punizione per gli ospiti, la sfera giunge a Calabria che dal limite calcia e colpisce la parte alta della traversa. Al 1' della ripresa rigore per il Fasano: Bezzon atterra Corvino in area. Lo stesso attaccante trasforma dagli undici metri per il 2-1. Al 14' Palma su corta respinta di Ceka mette in rete, ma il guardalinee ravvisa posizione di fuorigioco. Al 16' Maffei calcia dal limite dell'area, sfera che termina di poco fuori, alla sinistra del portiere ospite. Al 26' ci prova Battista per il Fasano con un tiro dal limite, sfera che termina fuori. Pochi minuti dopo pareggia il Fasano con Battista. Al 35' Cavese vicinissima al nuovo vantaggio: cross dalla sinistra di Banegas e testa di Gagliardi, palla che sfiora il palo. Passano 2' e sul contropiede della Cavese, Banegas da fuori area calcia alto. Ultima occasione al 49': Puglisi calcia dal limite, palla oltre la traversa.