Poker della Cavese contro il Matera

Squadra in casa Cavese

CAVESE-MATERA 4-0

RETI: 18' Puglisi, 29' Bubas, 33' Bacio Terracino, 87' Gagliardi.

Grande prestazione della Cavese che conclude una settimana perfetta con 2 vittorie su 2. I metalliani passano in vantaggio al 18' grazie alla rete di Puglisi. Mentre al 27' viene espulso Sgambati del Matera per un fallo su Maffei lanciato a rete, al 29' arriva il raddoppio della Cavese con Bubas di testa su cross dalla destra di Munoz. Il tris per gli aquilotti prima dell'intervallo è confezionato da Bacio Terracino. La ripresa è una pura formalità, e all'87' arriva anche il quarto gol della Cavese con un gran tiro di Gagliardi. Prima del match il presidente del Matera, Antonio Petraglia, ha donato al presidente onorario della Cavese, Alfredo Lamberti, una confezione del rinomato pane di Matera IGP, eccellenza lucana, e un cucù di terracotta, simbolo della città dei sassi.