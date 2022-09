Tris Cavese nel ricordo di mister Vanacore

Squadra in casa

Squadra in casa Puteolana

La Cavese ha espugnato lo stadio Conte di Pozzuoli con un netto 3-0. Ad aprire le mercature nel primo tempo è stato Aliperta che ha sfruttato una punizione a due in area. Nella ripresa la Puteolana non è riuscita a reagire, e così al 52' Munoz ha raddoppiato con un tiro al volo, e al 74' Banegas ha fatto tris. Prima della gara però, è stato toccante il momento in cui il presidente onorario della Cavese, prof. Alfredo Lamberti, e il vice presidente, avv. Marco Nagar, hanno incontrato la signora Adele Delicato, moglie del compianto Antonio Vanacore, tecnico aquilotto scomparso il 16 marzo 2020 dopo una strenua lotta contro il Covid-19. Un momento intenso ed emozionante, quello vissuto allo stadio e dai tifosi, nel corso del quale si è ricordato l'uomo e il professionista esemplare, capace di farsi subito apprezzare da tutta la famiglia bleufoncé, strappato troppo presto all'amore della sua famiglia e alla sua carriera professionale.