L’Angri supera la Palmese ai calci di rigore

ANGRI-PALMESE 8-7 d.c.r.

ANGRI: Esposito, Liguoro (46′ Palladino), Manzo, Celiento (63′ Pagano), Leone, Fabiano, Samb (71′ Visconti), Riccio, Giordano (46′ Strianese), Barone (83′ Varsi), Sall. A disp: Martoriello, Pagano, Varsi, Marchesano, Cassata, Maranzino, Strianese, Visconti, Palladino. All: Antonio Floro Flores.

PALMESE: Stasi, Amenta, Passaro (78′ Prevete), Galdean, Allegra (90′ Siano), Mautone, Cozzolino, Chkouer, Puntoriere, Palmieri (69′ Simonetti), Fusco. A disp: Vitolo, Tribuno, Pugliese, Prevete, Romano, Cardone, Siano, D’Oriano, Simonetti. All. Mario Pietropinto.

ARBITRO: Falvio Fantozzi di Civitavecchia.

RIGORI: Angri: Varsi( Gol), Leone (Gol), Fabiano, Visconti (Gol), Strianese (Gol), Riccio (Gol), Manzo (Gol), Pagano (Gol), Palladino (Gol) Palmese: Mautone (Gol), Simonetti (Gol), Cozzolino, Siano (Gol), Galdean (Gol), Fusco (Gol), Puntoriere (Gol), Prevete (Gol), Amenta

L’Angri supera la Palmese nella gara valida per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. La partita, disputata sul campo neutro del Superga di Mercato San Severino, ha visto contro due protagoniste della scorsa stagione che hanno raggiunto entrambe la promozione in Serie D. La gara ha visto entrambe le compagini avere un ritmo basso. La preparazione è i carichi di lavoro di fanno sentire. Il primo tempo si è disputato sotto un nubifragio che ha penalizzato le due squadre in campo. Pochissime le occasioni nel corso della prima frazione di gioco. Il conto delle conclusioni lo vince la Palmese che, peró, risultano sempre molto distanti dalla porta difesa da Esposito. L’Angri cerca di arrivare alla conclusione attraverso il gioco ed il possesso palla. Al 36′ arriva l’episodio che cambia la partita dell’Angri. Sall si rende protagonista di un fallo da ultimo uomo. Il signor Fantozzi è irremovibile ed estrae il cartellino rosso al difensore senegalese. Nonostante la superiorità numerica, la Palmese comunque non si rende pericolosa. Dopo un minuto di recupero Angri e Palmese vanno al riposo sullo 0-0. Ad inizio ripresa, Floro Flores effettua due modifiche alla formazione. Il tecnico doriano fa entrare in campo Strianese e Palladino al posto di Giordano e Liguoro. Barone prova a farsi vedere, ma il suo strappo sulla destra è preda di Stasi, estremo difensore rossonero. La Palmese sfrutta la stanchezza dell’Angri, ma i doriani resistono bene. Il tecnico grigiorosso effettua altre tre sostituzioni nel corso della ripresa, facendo entrare Visconti, Pagano e Varsi al posto di Samb, Celiento e Barone. Sono necessari 18 calci di rigore per parte per decretare la squadra che giocherà contro il Francavilla domenica prossima. Sugli scudi c’è Esposito che neutralizza due penalty ai rossoneri.