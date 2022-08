Rigori sfortunati per la Paganese: passa la Puteolana

Turno preliminare di Coppa Italia di serie D sfortunato per la Paganese, che sul terreno amico del Marcello Torre perde contro la Puteolana. La partita è termina ai calci di rigori e a spuntarla è stata la formazione ospite con il punteggio finale di 2-3. Decisivi per gli azzurrostellati gli errori di Esposito e Scandurra. Da rimarcare che per mister Giampà mancavano elementi di spessore come Pozzebon, Gueye, Adeyemo e D'Agostino.