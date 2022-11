Gagliardi dal dischetto lancia la Cavese

FRANCAVILLA-CAVESE 3-4

La Cavese vince a domicilio del Francavilla. Al 6' già in avanti 0-1 i metalliani con la rete di Foggia. Il raddoppio al 10' con Bezzon. Al 32' il Francavilla accorcia le distanze con Gentile, e in chiusura di primo tempo, al 44', arriva la rete del pareggio dei padroni di casa con Nole: 2-2. Al 77' cross dalla destra di Munoz, pallone intercettato da un calciatore avversario che va in porta per il nuovo vantaggio Cavese. All'83' Gagliardi trasforma dagli 11 metri prima che accorci il Francavilla per il definitivo 3-4.