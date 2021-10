Vittoria netta della Gelbison che sale in vetta alla classifica

GELBISON-FC MESSINA 3-0 (pt 1-0)

GELBISON: D’Agostino, La Gamba, Barbetta (64' De Foglio), Gonzalez, Cardore (52' Frulla), Uliano, Di Fiore (84' Pinto), Conti, Chinnici, Gagliardi (64' Oggiano), Khoris (64' La Vardera). All. Esposito.

FC MESSINA: Giannini, Iurato, Garcia, Aliaga, Perez (72' Tosolini), Santapaola (72' Carrozzino), Landi, Gastaldo, Mbengue, Licciardello (77' Samb), Siaj (57' Valente). All. Mancuso.

ARBITRO: Duzel di Castelfranco Veneto.

RETI: 40′ Cardore, 69′ Uliano, 87′ Frulla.

Allo stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania la Gelbison ospita e batte l'FC Messina con un punteggio rotondo di 3-0. Con questa vittoria, i cilentani balzano in testa alla classifica acciuffando a quota 13 punti la Cavese e il Portici che hanno entrambe pareggiato. La cronaca: partono bene i padroni di casa che al 5′ arrivano al tiro dalla distanza con Di Fiore, parato dal portiere. Giusto 60 secondi ed è Conti a provare dalla lunga distanza, ma la conclusione esce di poco a lato. Al 12′ ancora locali vicini al vantaggio con la conclusione di La Gamba che esce per centimetri. Al 40′ i rossoblu passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Cardore pescato dal corner di Uliano. Ad inizio secondo tempo primo tentativo ospite con Santapaola che tira dalla distanza con la sfera che termina sopra la traversa. Al 62′ la forte pioggia costringe l'arbitro a sospendere momentaneamente la gara visto che il campo è inzuppato d'acqua. Si riprende a giocare dopo circa 20' di pausa, e al primo affondo Oggiano è bravo a guadagnare un calcio di rigore. Si incarica della battuta Uliano, che prima si fa parare la conclusione e poi è bravo a ribadire in rete la respinta. Ancora Oggiano è scatenato, e al 73' serve Frulla che manda a lato il tiro. Il centrocampista cilentano si fa rivedere in zona all'87', e questa volta non perdona Giannini infilandolo per la rete che vale il 3-0.