Nocerina, Talamo riacciuffa il Gravina: 1-1

Un gol di Talamo riacciuffa il Gravina, che sul rettangolo di gioco amico dello stadio Vicino era passato in vantaggio al 10' con la rete di Chacon. Seppur una timida reazione degli ospiti, sono stati i pugliesi ad andare più vicini al raddoppio con lo stesso Chacon e i vari Kharmoud e Tommasone che i molossi al possibile pareggio. All'80' però, causa uno svarione della difesa del Gravina, fin lì molto ordinata, ha permesso a Talamo di realizzare la rete dell'1-1 per la Nocerina, che così è ritornata dalla trasferta con un punto in tasca.