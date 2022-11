La Nocerina non passa a Nardò

La gara tra Nardò e Nocerina è terminata 2-2. Regge il tabù salentino del Giovanni Paolo II, con i molossi che non vanno oltre il pari, nonostante siano apparsi in palla e determinati. Ma di fronte il Nardò si è comportato benissimo nonostante le due indecisioni che hanno permesso a Balde di balzare agli onori di cronaca. Ci ha pensato Dambros con un bellissimo gesto tecnico su rovesciata a rimettere equilibrio, spezzato subito dopo dal gol di testa di De Giorgi. Dallo 0-1, al 2-1, di fatto in due minuti benchè in mezzo vi sia stato l'intervallo. Il gol del 2-2 ospite ha smorzato i presentimenti di una giornata da ricordare per i salentini.