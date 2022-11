Nonostante tutto, la Nocerina vince

Solo una settimana fa gli attuali detentori delle quote sociali della Nocerina comunicavano di essere giunti nella determinazione di cedere gratuitamente l'intero capitale sociale della società. I soci sono giunti, loro malgrado, a tale sofferta decisione dopo aver constatato molteplici fattori che hanno reso l’investimento fatto non più sostenibile. Nonostante il non indifferente esborso economico, il programma solo pochi mesi addietro formulato si è manifestato irrealizzabile, visto le condizioni sfavorevoli della piazza, il mancato rispetto degli impegni da parte di sponsor e precedenti gestori della società. Una settimana dopo però, la squadra reagisce in campo e batte per 3-2 il Fasano. Allo stadio San Francesco d'Assisi, nonostante il forcing degli ultimi minuti del Fasano, la Nocerina vince con le reti di De Marino, Chieti e Balde.