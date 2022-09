Nocerina al tappeto, Sannino non le manda a dire

Bruno colpisce dopo 11' di gioco la Nocerina, e la squadra di mister Sannino esce sconfitta dal proprio campo per 1-0 contro il non irresistibile Lavello. Una sconfitta maturata dopo una prestazione incolore dei molossi, che non sono mai riusciti ad impensierire la formazione avversaria. "E' stata una partita non giocata dalla mia squadra - il commento del tecnico nel post gara-, nella quale non abbiamo fatto un passo indietro ma ben due o tre. Non siamo stati una squadra, e proprio per questo non possiamo dire ha sbagliato quel giocatore oppure quell'altro. Dispiace per il pubblico, sono deluso e già penso all'allenamento di domani", le ultime parole dell'allenatore Sannino che ha poi interloquito con i giornalisti in merito ai giudizi che si possono fare.