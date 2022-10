Nocerina, Sannino: dalle dimissioni alla firma con l'FC Paradiso

Era il 13 maggio quando Sannino era diventato l'allenatore della Nocerina, prossima ad afforntare il campionato di serie D. Dopo 2 mesi di lavoro, la società molossa ha diramato un comunicato con il quale comunicava di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore, a causa di gravi motivi personali. L'allenatore nativo di Ottaviano ha però già firmato con la formazione svizzera dell'FC Paradiso, club che milita nella quarta divisione elvetica. "Non voglio essere maleducato, ma è stato diramato un comunicato e non ho nient’altro da aggiungere - ha detto Sannino alla domanda che gli è stata posta da una testata locale -. Per problemi strettamente personali ho dovuto dimettermi. Non sono un traditore e ci tengo a precisare che le dimissioni non sono da associare alla trattativa con l’FC Paradiso".