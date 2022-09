Nocerina, il presidente Natale ai tifosi: "Vi chiedo di farci sentire sempre il vostro calore"

Il presidente della Nocerina, Giancarlo Natale, ha ringraziato i propri tifosi attraverso un post sulla pagina facebook della società. "Sono rimasto molto colpito dal supporto che la squadra ha ricevuto durante l’intera gara di Gravina dai nostri supporters giunti domenica scorsa in Puglia. E’ grazie al vostro sostegno che i nostri ragazzi hanno lottato fino alla fine riuscendo ad ottenere un risultato positivo. Da presidente e da tifoso della Nocerina, vi chiedo di farci sentire sempre il vostro calore. Mi rivolgo all’intera tifoseria, non solo allo 'zoccolo duro' che non fa mai mancare il proprio apporto. Mi piacerebbe già da domenica contro il Francavilla, rivedere il San Francesco interamente colorato di rossonero e che possa finalmente tornare ad essere come in passato, la nostra arma in più. Da parte della società e della squadra, vi garantisco il massimo impegno per meritare il vostro supporto e la vostra fiducia".