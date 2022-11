La Paganese non va oltre il pari col Nola

Nola-Paganese 2-2

Nola: Venditti, Bamba, Cirillo, Bontempo, Lame, Maio, Cassandro, Faiello (79′ Ruggiero), Staiano (64′ Chianese), Hefiane (69′ Diglio), Maggio (96′ Caliendo). A disposizione: Lucarelli, De Lucia, Langella, Gonzalez, Iadelisi. Allenatore: Giovanni Cavallaro.

Paganese: Pinestro, Capone (49′ Verna), Brugnano, Di Somma, Del Gesso (46′ Maccherini), Adeyemo (46′ Cusumano), Fois (66′ Cipolla), Iuliano (76′ Gueye), Pozzebon, De Felice, D’Agostino. A disposizione: Reclaf, Esposito, Agostini, Ancora. Allenatore: Domenico Giampà.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona.

Reti: Faiello (N) 12′, De Felice 52′-63′, Chianese 72′.

Nel derby con il Nola la Paganese non va oltre il pari. La Paganese parte subito forte e rischia di andare in vantaggio dopo 8′: tocco di mano di Bontempo e penalty per gli ospiti, dal dischetto va Pozzebon che però colpisce il palo. Il Nola si difende bene e riparte e trova la rete del vantaggio al 12′: tiro dalla distanza di Staiano, palo pieno e tap-in vincente di Faiello. Per tutto il primo tempo il copione non cambia, la Paganese cerca di scardinare la difesa nolana, i bianconeri si difendono e ripartono. Il secondo tempo è un mix di emozioni. Al 52′ la Paganese trova la rete del pari con De Felice, al 63′ il raddoppio ancora con De Felice e al 67′ va avanti anche di un uomo dopo l’espulsione del portiere nolano Venditti. La partita sembra mettersi in ghiaccio per la Paganese ma il neo entrato Diglio salva il risultato con un miracolo dando occasione ai nolani di rimanere in partita. I ragazzi di mister Cavallaro sfruttano a pieno questa chances e trovano il pari in contropiede con Chianese al 72′. La Paganese si fionda in attacco ma rischia addirittura di capitolare a 3′ dal termine, ancora una volta con Chianese che però non riesce a battere Pinestro che si allunga e devia. Dopo un finale di gara turbolento il direttore di gara decreta la fine, concludendo una gara giocata ad alto ritmo e con una cornice di pubblico invidiabile e focosa da ambo i lati.