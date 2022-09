Angri, vietata la trasferta dei tifosi a Pagani

Domani, mercoledì 28 settembre alle ore 15:00, al stadio Marcello Torre di Pagani, si giocherà la gara tra Paganese e Angri, valevole per la quarta giornata del girone G di serie D. Come da disposizioni della Questura, in occasione di tale evento, non verranno venduti tagliandi a persone residente nel comune di Angri. Pertanto, è bene che i tifosi angresi non si rechino a Pagani essendo vietata la trasferta. Si informa inoltre che la gara sarà trasmessa in diretta e potrà essere acquistata sulla pagina facebook della Paganese.