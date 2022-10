Altro pari per la Paganese di Giampà

Squadra in casa

Squadra in casa Paganese

Termina in parità la sfida allo stadio Marcello Torre di Pagani tra i padroni di casa della Paganese e l'Ilvamaddalena. Un 1-1 che soddisfa soprattutto gli ospiti e di sicuro non gli azzurrostellati di mister Giampà, che devono risollevarsi in ottica prime posizione della classifica. La Paganese al 31' aveva trovato il vantaggio con D'Agostino. Parziale che è durato giusto 5', prima che gli avversari pareggiassero con la rete di Altolaguirre.