Finisce in pareggio il derby disputato allo stadio Marcello Torre di Pagani tra gli azzurrostellati e la capolista Sorrento. Alla rete di Pozzebon sul finale della prima frazione che ha portato in vantaggio la Paganese ha risposto La Monica nella ripresa con la capolista che ha recriminato per il gol del 2-1 annullato a Gargiulo per un presunto fuorigioco.