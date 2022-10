Rammarico Paganese, a Portici si poteva vincere

Termina 1-1 la sfida dello stadio San Ciro di Portici, dove ha giocato la Paganese per la settima giornata del girone G del campionato di serie D. Nel derby tutto campano, al vantaggio azzurrostellato con D'Agostino, risponde Diop. Rammarico nel dopo gara per mister Giampà, alla luce anche delle occasioni nel finale che hanno esaltato il portiere avversario. "C'è dell'amaro in bocca perché la squadra ha cercato con tutte le sue forze la vittoria che non è arrivata. Questa però è la squadra che voglio vedere sempre, perché i ragazzi si sono aiutati. Se vogliamo fare un campionato di alto livello c'è bisogno di questo, perché poi può capitare come domenica scorsa che domini la gara ma poi perdi. E' vero che per vincere bisogna segnare, ma è vero anche che la difesa non deve subire reti. Oggi subiamo poco, ma quel poco che subiamo prendiamo gol. E quindi dobbiamo migliorare. Davanti si crea tanto, ma una volta che passiamo in vantaggio dobbiamo essere capaci di conservare il risultato".