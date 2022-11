Nocerina, pareggio con la Puteolana

Squadra in casa

Allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli è andato o scena il derby del campionato di serie D tra la Puteolana e la Nocerina. Padroni di casa che hanno giocato con una maglia speciale per i 120 anni della propria storia, che richiamava al passato glorioso dei granata. Sceso in campo, i molossi hanno chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla rete proprio sul finale di Garofalo (45’). La Puteolana ha pareggiato con Esposito al 65’.