Santa Maria Cilento ripreso nel finale

San Luca-Santa Maria Cilento 2-2

San Luca (3-4-3): Antonino (29’ pt Zampaglione); Ale, Fiumara, Gamez; Giorgi (29’ pt Massano), Carbone, Murdaca (29’ pt Suraci, 29’ st Giampaolo), Raso; Spinaci, Ariel, Leveque. A disp.: Nemia, Signorelli, Pipicella, Favasuli, Janneh. All.: Cozza.

Santa Maria (3-5-2): Grieco; Ferrante, Campanella (41’ pt Diop), Ferrigno; Coulibaly (31’ st D’Avella), Di Peri (37’ pt D’Auria, 10’ st Pane), Ventura, Ziello, Morlando; Johnson (30’ st Tandara), Bonanno. A disp.: Fezza, Capozzoli, Petrazzuolo, Cuzzilla. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Gianluca Li Vigni di Palermo (Cucci-Rallo)

Reti: 12’ pt e 23’ st Johnson (SM), 46’ pt Maesano (SL), 45’ st Agustin (SL) su rig.

Pareggio a San Luca per il Santa Maria Cilento. Al 3’ lancio di Di Peri per Bonanno, diagonale che non impensierisce l’estremo difensore. Al 5’ Santa Maria ancora pericolosa: Johnson calcia dal cuore dell’area di rigore, deviazione tempestiva in angolo. La Polisportiva Santa Maria passa in vantaggio al 12’ con Johnson. L’attaccante raccoglie di testa un cross di Coulibaly e deposita alle spalle del portiere calabrese. Al 14’ immediata replica del San Luca: furibonda mischia nell’area di Grieco, su calcio piazzato, ma si salva la difesa cilentana. Al 16’ Santa Maria vicina al raddoppio con Di Peri, tempestivo l’intervento di Antonino. Al 33’ primo tiro nello specchio della porta per il San Luca con Leveque, blocca Grieco. Al 46’ pari del San Luca con Maesano: uscita di Grieco, ma il 19 calabrese vince il rimpallo e deposita in rete. Al 48’ Johnson nel cuore dell’area calabrese ha subito l’opportunità per segnare, si salva il San Luca. All'11’ della ripresa occasionissima per il San Luca su calcio piazzato, il Santa Maria tira un sospiro di sollievo. Al 18’ cross di Leveque ed Ariel di testa sfiora il gol del vantaggio. Al 23’ vantaggio del Santa Maria: doppietta di Johnson che approfitta di una respinta difensiva, dopo un calcio di punizione di Ziello, e batte un incolpevole portiere. Al 28’ punizione di Leveque, Grieco ci mette i guantoni. Al 43’ D’Avella va via sulla desta e crossa per Bonanno, colpo di testa bloccato da Zampaglione. Al 45’ assegnato calcio di rigore al San Luca. Ariel non sbaglia per il 2-2 finale.