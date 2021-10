La corazzata Cavese vincere ancora

SANCATALDESE-CAVESE 0-2 (pt 0-1)

SANCATALDESE: La Cagnina, Salvo, Di Marco, Porcaro, Pascali, Velardi (55' Kouame), Calabrese (67' Veneroso), Cess, Liga (86' Tuccio), Manfrè (75' Souare), Balistreri (86' Gancitano). All. Settineri.

CAVESE: Anatrella, Gabrieli, Romizi, (75' Maiorano), Palma (92' Zielski), Diaz (81' Kone), Allegretti (58' Carbonaro), Viscomi, D'Amore, Fissore, Kosovan (83’ Corigliano), De Caro. All. Ferazzoli.

ARBITRO: Rispoli di Locri.

RETI: 12' Diaz, 72' Carbonaro.

Turno infrasettimanale del girone H del campionato di serie D vittorioso per la Cavese che s'impone anche in trasferta contro la Sancataldese. Un gol per tempo decidono la sfida che si apre con i locali che provano alcune sortite. Poi al 6' Kosovan colpisce un palo su calcio di punizione e Diaz prova a segnare sulla respinta ma è in fuorigioco. La posizione dell'attaccante è invece regolare al 12' quando s'invola in contropiede per servito da un lancio di Romizi e a tu per tu con il portiere lo batte per l'1-0. Al 30' la Cavese potrebbe raddoppiare con Allegretti, ma questa volta l'estremo difensore siciliano dice di no. La ripresa inizia con la Sancataldese a spron battuto a caccia del pari. Sono almeno tre le occasioni con le quali ci va davvero vicino, con Liga e due volte Kouame. Al 72' però arriva il raddoppio degli ospiti. Ancora un lancio lungo sul quale Carbonaro parte in gioco, riceve, salta un difensore e a tu per tu con il portiere non sbaglia per il 2-0. Rimasti in dieci all'82' per l'esplusione di Kouame, i sicialini ci provano fino all'ultimo a segnare almeno il gol della bandiera, ma il risultato finale vede la Cavese vincere per 2-0.