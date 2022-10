Pari a reti bianche per il Santa Maria Cilento

Sancataldese-Santa Maria Cilento 0-0

Sancataldese (3-5-2): Dolenti; Maltese, Brumat, Calabrese; Garzia (39’ st Cutrona), Baglione (47’ st Leonardi), Treppiedi (13’ st Giacinti), Toure Aziz (26’ st Taormina), Xepapadakis (35’ st Galfano); Zerbo, Tuccio. A disp.: La Cagnina, D’Agosto, Florio, Guadagnoli. All. Infantino.

Santa Maria Cilento (4-4-2): Grieco; Ferrante, Diop, Campanella, Ferrigno (32’ st Johnson); Coulibaly, D’Auria (20’ st Morlando), Mancini, Ielo (20’ st Pane); Tandara (32’ st Capozzoli), Bonanno. A disp.: Guerra, Ziello, Di Peri, Petrazzuolo, Cuzzilla. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme.

Il Santa Maria Cilento ritorna con un punto dalla trasferta siciliana contro la Sancataldese. Al 7’ ripartenza del Santa Maria con Ielo, respinge la difesa e Mancini calcia alto. Al 10’ Coulibaly va via sulla destra e trova Ielo: tiro murato in angolo. Al 13’ Sancataldese insidioso sulla sinistra che guadagna un calcio d’angolo. Al 21’ Mancini lascia partire un tiro dal limite dell’area, interviene Dolenti bloccando la sfera. Al 29’ calcio d’angolo per i rossoverdi: Grieco con i pugni interviene per allontanare il pericolo. Al 30’ Sancataldese pericolosissima con un colpo di testa di Garzia che si stampa sulla traversa. Poi, il pallone viene ribadito in rete, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Al 41’ contropiede giallorosso. Bonanno trova Tandara in campo aperto, il 9 cilentano calcia però tra le braccia del portiere. Al 45’ Ielo direttamente da calcio di punizione: posizione defilata e pallone alto di poco. Al 46’ Zerbo in pieno recupero dalla porta opposta prova a sorprendere Grieco: tiro sull’esterno della rete. Al 5’ della ripresa il palo salva Grieco. Baglione scappa via sulla destra e disegna un cross rasoterra per Xepapadis che colpisce il legno a portiere battuto. Al 8’ risposta Santa Maria sulla sinistra. Ielo per Ferrigno, servizio all’indietro per Bonanno e sfera sul fondo. Al 16’ dialogo tra Mancini e Ferrante, quest’ultimo poi calcia alto. Al 17’ Tuccio si accentra e calcia, Grieco respinge. Al 29’ bella azione sulla destra del Santa Maria, sponda di Tandara e conclusione di Bonanno murata dalla difesa. Al 30’ punizione di Bonanno dal limite, colpo di testa di Campanella sul fondo. Al 47’ punizione di Bonanno poco alta sopra la traversa. FInale: 0-0.