Santa Maria Cilento, parità nella trasferta col Cittanova

CITTANOVA-S.MARIA CILENTO 1-1

Cittanova: Bruno; Figini, Ruano, Di Cristina; Gulino (26’ st Gaudio), Aprile (12’ st Fazio), Condomitti, Boscaglia, Rao; Crucitti, Giannaula. A disp.: Moschella, Tiziano, Melchionna, Rugnetta, Losasso, Carubini, Baggini. All.: Galfano.

Santa Maria Cilento: Grieco; Ferrante (1’ st Coulibaly), Diop, Campanella, Ferrigno; De Marco (24’ pt Cuzzilla), Citro (32’ st D’Auria), Ventura, Ielo; Tandara, Bonanno (18’ st Johnson). A disp.: Guerra, Mancini, Morlando, Di Peri, Petrazzuolo. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Matteo Giudice di Frosinone.

Reti: 16’ pt rig. Bonanno (S), 33’ pt rig. Crucitti (C).

Il Santa Maria Cilento fa 1-1 nella trasferta contro il Cittanova. Partita equilibrata nel primo quarto d’ora, poi Bruno atterra De Marco lanciato verso la porta da Ferrigno: è calcio di rigore. Dagli undici metri Bonanno non sbaglia e regala il vantaggio ai cilentani. Al 18’ tiro di Giannaula sull’esterno della rete. Al 21’ Ielo, lanciato a rete, chiama Bruno a un altro intervento. Al 25’ Gulino va via sull’out di destra: il suo tiro a giro è bloccato facilmente da Grieco. Al 28’ Ielo crossa per Tandara, colpo di testa alto. Al 31’ l’arbitro assegna un rigore generoso al Cittanova per un presunto intervento falloso su Giannaula. Crucitti segna dagli undici metri e fa 1-1. Al 35’ bella apertura di Citro per Ielo: cross per Tandara che prende la traversa, poi Bruno si ritrova il pallone tra le mani. Al 39’ punizione di Ielo e Citro sfiora di testa, palla fuori. Al 45’ errore difensivo del Cittanova, Ferrante non riesce a superare Bruno. Al 46’ contropiede dei calabresi e tiro di Crucitti laterale. Il secondo tempo non regala emozioni particolari fino al 20’, quando Johnson va via sulla sinistra e si accentra, ma il suo tiro è murato. Al 31’ Ielo va via bene sulla fascia, ma viene chiuso in angolo. Al 41’ punizione Cittanova, testa alta di Figini. E' l'ultima occasione prima del triplice fischio che decreta l'1-1.